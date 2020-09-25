شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يهدى درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرا لجهوده الدعوية والوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، درع المحافظة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نظرًا لما يقوم به الوزير من جهد دعوى ووطنى ومجتمعى ملموس وخدمة بيوت الله (عز وجل) ، مشيدًا بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير الأوقاف، لمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من المساجد، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، اللواء محمد والى مدير أمن المحافظة، والدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، والشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية ، ومراعاة البعد الاجتماعى .

وأكد وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، أن الصدق محمدة ومنجاة ، وأن الكذب منقصة ومهلكة ، مصداقًا لقول رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم ) : " عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا " ، وهذا ما نشاهده من جماعات الفتنة وأبواق الضلال الذين لا همّ لهم إلا الكذب والافتراء وبث الشائعات ، ونحن على ثقة أن الله (عز وجل ) سيرد كيدهم فى نحورهم ؛ لأن الله يقول : " إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ"، ويقول سبحانه:"إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ " .

وأوضح جمعة، أنه ليس شرطًا أن تكون كذابًا بل يكفيك من الإثم أن تنقل كل ما تسمع دون تحقق ، أو تنقل ، أو تشارك عبر مواقع التواصل الاجتماعى ما تجده على صفحات الآخرين دون تحقق ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم ) : "كفى بالمرء كذبًا أن يحدثَ بكل ما سمع"، مؤكدًا أن الإيمان والكذب لا يجتمعان ، وأن الكذب من صفات النفاق ، وفى ذلك يقول نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم ) : " آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا ائْتُمِنَ خان " .