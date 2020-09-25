شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة بالإسكندرية تتابع عمليات التحول الرقمى وحصول المواطنين على كافة الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باستمرار المتابعة الجيدة للتأكد من جودة وانتظام سير العمل بمنظومة التحول الرقمى، وفى هذا الإطار قام ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية يرافقه المهندس محمد كمال مدير مركز المعلومات بمتابعة سير العمل وانتظامه بمنطقة القوى العاملة بالمنتزه وجميع مكاتبها.

وتم مراجعة جميع الإجراءات المتخذة لحسن سير العمل بمنظومة الحوسبة والرقمنة، وذلك للتأكد من حصول المواطنين على كافة الخدمات بسهولة ويسر، جنبا إلى جنب مع إجراءات الحوسبة التى تتم على قدم وساق فى سباق مع الزمن لإزالة أى معوقات بالعمل التى تواجه المواطنين والعاملين على إدارة المنظومة والعمل علي حلها أولا بأول.

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وقد تم إعداد فيديو تعريفى بمعرفة مركز معلومات المديرية لعرضه على راغبى العمل عن طريقة التسجيل على المنظومة، لتسهيل إجراءات استخراج شهادة القيد من مكاتب العمل.

وأكد مدير المديرية، أن المرور مستمر علي جميع المناطق والمكاتب التابعة للمديرية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية الحوسبة.