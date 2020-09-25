شكرا لقرائتكم خبر عن «الصالون الثقافي الصينى» يناقش استراتيجية التعليم العالي في ظل جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الصالون الثقافى الصينى بالسفارة الصينية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الوزارة التعليم العالى المصرية، ندوته الشهرية بتقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان «الصين في عيون المصريين» لمناقشة استراتيجية التعليم العالي بين مصر والصين في ظل جائحة كورونا، وذلك يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020 الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة الساعة 8 مساء بتوقيت الصين.

يحاضر في الندوة الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، والدكتور لين فنغمين «أمير» المستشار التعليمى الأسبق بالسفارة الصينية بالقاهرة، وعميد معهد الدراسات العربية الإسلامية بجامعة بكين- ورئيس جمعية الصين لدراسات الأدب العربى.

ويدير الندوة شى يوه وين الوزير المفوض ومدير المركز الثقافي بالقاهرة والدكتور الصاوى الصاوى أحمد، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة بنها وخبير العلاقات الصينية ومؤسس الصالون الثقافي الصينى.

ومن المقرر أن تناقش الندوة العديد من المحاور الهامة للأخذ بها في تفعيل العملية التعليمية في ظروف جائحة كوفيد- 19، مثل: التدابير التي اتخذتها الجامعات الصينية والمصرية للتدريس خلال أزمة كوفيد- 19، والتعليم الهجين كأحد أساليب التعلم عن بعد خلال العام الدراسي الحالي 2020، ودورالمشاركة المجتمعية في تفعيل أداء الجامعات المصرية والصينية في التعليم عن بعد، في ظل جائحة كوفيد- 19.

لمشاركة في هذه الندوة من خلال الرابط https://voovmeeting.com/s/kAjQGoWsf2xS