شكرا لقرائتكم خبر عن إمام مسجد: المشاركة المجتمعية والتعاون على البر والتقوى تعضد فرص البناء والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز بميدان الشهداء، وذلك في حضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء شريف عبدالستار مساعد مدير الأمن، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن العزيز، وجموع من المصلين وسط الإجراءات الاحترازية المشددة حسب تعليمات خطة الدولة في مجابهة كورونا.

وأكد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف «خطيب الجمعة» على أن المسلم المؤمن دائما يعمل لأخرته كما يعمل لدنياه، وأن عمله في الدنيا يتسم بالبناء والعطاء والإخلاص والتفاني،مؤكدا على أن المواطن الصالح يسعى دائما لبناء مجتمعه من حوله يساعد دولته في تحقيق التنمية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن المشاركة المجتمعية والتعاون على البر والتقوى تعضد من فرص البناء والتنمية، وهو مما دعا إليه الإسلام في القرآن والسنة المباركة، حيث أن عين المؤمن وساعده دائما تجتهد في الخير، وأن من سمات المجتمعات الصالحة التكافل والتعاون في كل خير سواء دنيويا أو أخرويا.