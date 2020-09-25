شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 7 آلاف عبوة شاي «مغشوش» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بالتحفظ على 7 آلاف عبوة شاي «مغشوش» مجهول المصدر داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالعامرية أول، لحيازته مواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

تمت مداهمة المصنع وألقي القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على 7000 عبوة «شاى أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية منتج نهائى، ومستلزمات إنتاج 2،015 طن شاى خام بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و1000متر رول تغليف، و40000 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مقلدة»، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة والتى أمرت بالتحفظ على المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز مالك المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.