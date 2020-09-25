شكرا لقرائتكم خبر عن حملة 100 مليون صحة أمام المساجد وفي النوادي بمدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة ٦ أكتوبر الصحية بمدينة ٦ أكتوبر فى الجيزة إجراء الكشف الطبي على الأهالى فى إحياء المدينة المختلفة، فى إطار الحملة القومية ١٠٠ مليون صحة للكشف عن أمراض السكر والضغط.

وقالت الدكتورة نجلاء أبو الوفا مدير إدارة الشؤون الصحية بمدينة ٦ أكتوبر ، إن الحملات التى تم تسيرها إلى الأحياء الجمعة استهدفت المساجد والنوادى ومراكز الشباب.

ولفتت «أبو الوفا» إلى أن القوافل الطبية لقيت إقبالا كبيرا من الأهالي للكشف عن أمراض الضغط والسكر حتى تحقق الحملة أهدافها للحد من انتشار هذه الأمراض.

ورصدت «المصري اليوم» اليوم توافد العشرات من السيدات على إجراء الكشف أمام مسجد الأبرار بإسكان الشباب.