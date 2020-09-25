شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تفتتح 3 مساجد جديدة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان، اليوم، 3 مساجد بالمحافظة، لتقام فيها أول صلاة جمعة، بعد أن تم الانتهاء من إنشائها بالجهود الذاتية للأهالى، وهى مساجد: النور بمدينة إدفو، والنصر بالشيخ هارون بمدينة أسوان، وعمر بن الخطاب بمدينة الرديسية بإدفو.

وقال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن محافظة أسوان بها 4 مساجد جديدة، تم افتتاحها خلال الشهر الجاري، بعد افتتاح مسجد البسيون بغرب أسوان الأسبوع الماضى، بهدف التوسعة في إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن هناك بعض المساجد يساهم في إنشائها صندوق عمارة المساجد التابع للأوقاف.

وأكد «عزت» على دور الدولة في بناء وإعمار المساجد على مستوى جمهورية مصر العربية، ووفقاً لخطة وزارة الأوقاف في إعمار وبناء دور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب، مؤكداً على التزام المديرية بتكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.