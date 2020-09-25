شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوقاف القليوبية بافتتاح 3 مساجد: مصر تبني ولا تهدم وخدمة بيوت الله شرف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مسجد مصطفى أفندي بقرية ميت كنانة مركز طوخ، ضمن ٣ مساجد جديدة تم افتتاحها اليوم في صلاة الجمعة.

أدى وكيل الوزارة صلاة الجمعة، وقام بتهنئة الاهالى، موضحا أن مصر تبنى ولا تهدم وتعمر ولا تخرب، وسيظل شعار اوقاف القليوبية هو «خدمة بيوت الله شرف».

وتضمنت المساجد، مسجد عزبة مصطفى افندى بميت كنانة مركز طوخ على مساحة ٣٠٠ متر، ومسجد محمدموسى بقرية العطارة مركز شبين القناطر على ساحته ٢٣٠ متر، ومسجد هاجر لقرية الإصلاح الزراعى بمركز قليوب على مساحته ٢٥٠ متر، وذلك بتكلفة إجمالية ٨ ملايين جنيه.

مديرية أوقاف القليوبية تفتتح ٣ مساجد جديدة

مديرية أوقاف القليوبية تفتتح ٣ مساجد جديدة

مديرية أوقاف القليوبية تفتتح ٣ مساجد جديدة