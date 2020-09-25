شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: كشف وعلاج لأكثر من 1000 مواطن ضمن قوافل وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية،حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتبين التقرير، الذي يعرض على المحافظ في هذا الشأن،أنه تم تنفيذ قافلة بقرية قفطان الغربية مركز سمسطا«على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين 23 و24 سبتمبر الجاري»مكونة من 8 تخصصات (الباطنة والأطفال والعظام والأسنان والنساء والرمد والجلدية وتنظيم الأسرة) وفي ظل إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1055مواطنا،ومعمل دم 42، ومعمل طفيليات 24، وحالات الأشعة 24،وموجات فوق صوتية 33،وعدد 5قرارات علاج على نفقة دولة،فيما تم تحويل عدد 29حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لعدد 108 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي- فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا )- الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)- أورام الصدر- تنظيم الأسرة -النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن- ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ٦٥ مواطن.

من جهته، أوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من وزارة الصحة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبدالوهاب منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من:الدكتور محمد خلف عبدالحميد مسؤول الإمداد الطبي،والأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسؤول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.