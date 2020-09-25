شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كوري جنوبي يتفقد مركز ميكنة الأرز في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد من سفارة كوريا الجنوبية إلى مركز ميكنة الأرز بـ«ميت الديبه» بمحافظة كفر الشيخ التابع لمعهد بحوث الهندسة الزراعية بمركز البحوث الزراعية والتابع لوزارة الزراعة للتعرف على مجالات التعاون المشترك بين الجانبين الكوري والمصري في مجالات الآلات الزراعية وميكنة محصول الأرز.

وقال الدكتور هشام فراج، وكيل معهد بحوث الهندسة الزراعية، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إنه الدكتور محمد الخولي، مدير معهد الهندسة الزراعة، اتفاق مع الوفد الكوري الجنوبي على دعوة مجموعة من الشركات الكورية التي تعمل في مجال تكنولوجيا الأرز بالإضافة إلى دعوة مسؤول من هيئة التعاون الفني الكوري «كويكا» لمصاحبة الوفد لتقديم الدعم الفني والمالي لتطوير برامج الزراعة الآلية والإنتاج الزراعي ضمن خطة الدعم التي تقوم بها الهيئة الكورية لمصر خاصة أن التكنولوجيا الكورية تتميز بأنها أقل سعر من نظيرتها اليابانية رغم أن التكنولوجيا اليابانية والكورية تتساوي في الجودة.

وأضاف «فراج» أن الوفد الكوري التابع إلى الملحقية التجارية بالسفارة الكورية الجنوبية يستهدف من زيارته لمركز ميكنة الأرز التعرف على تكنولوجيا الأرز في بالمركز بغرض الدخول في شراكة مصر المعهد لتطوير تكنولوجيا زراعة الأرز في مصر خاصة أن لديهم مجموعة من خطوط إنتاج الأرز بدءا من إعداد صواني الشتل وحتي الحصاد.

وأوضح وكيل معهد الهندسة الزراعية أن الوفد زار مركز ميكنة الأرز بـ«ميت الديبه» حيث بحث إمكانية ان يكون المركز التابع لمركز بحوث الهندسة الزراعية ليكون مركزا لتقديم التكنولوجيا الكورية للسوق المصري موضحا انه تم عمل 3 لقاءات في مقر المعهد بالدقي والأخيرة قاموا بزيارة المركز في كفر الشيخ، حيث تم استعراض التكنولوجيا الكورية في الزراعة الالية للأرز بدءا من إعداد الصواني استعدادا للشتل مرورا بالشتل الآلي داخل مناطق الزراعة وذلك بهدف دعم مصر في هذا المجال الحيوي.

وأشار «فراج» إلى ان هذه التكنولوجيا تتميز بعد من الفوائد منها أنها توفر في إنتاج التقاوي والمياه والاسمدة وتضمن ان تكون نسبة الإنبات 100% والاهم أنها تقلل من الفاقد من المحصول خلال عمليات حصاد الأرز وزيادة إنتاجية المحصول لأن الزراعة تتم بطريقة آلية.

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وفد كوري جنوبي يتفقد مركز ميكنة الأرز في كفر الشيخ

وفد كوري جنوبي يتفقد مركز ميكنة الأرز في كفر الشيخ

وفد كوري جنوبي يتفقد مركز ميكنة الأرز في كفر الشيخ