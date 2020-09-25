شكرا لقرائتكم خبر عن هشم رأسه بحجر .. حبس عاطل قتل ميكانيكي بسبب خلافات الجيرة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمود الغايش المحامى العام لنيابات شرق نيابة الاسكندرية الكلية، حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لإتهامه بقتل جاره بسبب وجود خلافات الجيرة بينهما.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جُثة لشخص مجهول في العقد الخامس بأحد المصارف المائية بدائرة القسم وبها جروح بالرأس.

توصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد هوية المجنى عليه ميكانيكى، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وأن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأمام النيابة إعترف المتهم بإرتكابه الواقعة وقرر بوجود خلافات جيرة بينه وبين المجنى عليه، قام على إثرها بالتعدى عليه حال تواجده بأرضه الزراعية الكائنة بقرية أبيس بدائرة القسم بالضرب على رأسه من الخلف بعصا خشبية، وكذا بقطعة حجارة كبيرة على وجهه، فأودى بحياته وعقب ذلك قام بالتخلص من جثته وهاتفه المحمول والأدوات المستخدمة بإلقائهم بالمصرف المائى المُشار إليه.

أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

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