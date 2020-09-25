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شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: الأئمة التزموا بخطبة الجمعة عن «الصدق» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الاسكندرية، يرافقه الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، جولة ميدانية للمرور على المساجد التي تسلمتها المديرية والمنشأة على محور المحمودية، للتأكد من التزام الخطباء بالخطبة الموحدة وسير العملية الدعوية.
وشملت الجولة، مسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماديسى، المقام على محور المحمودية الجديد، بمنطقة حجر النواتية، وأثنى وكيل الوزارة على الحالة العامة للمسجد وإعداده لاستقبال الرواد.
وأكد «خشبة»، أن الأوقاف لا تألوا جهد للاعتناء ببيوت الله عز وجل واعدادها لضيوف الرحمن.
وقال الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، الأئمة التزموا بخطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية تحت عنوان «الصدق في الأقوال والأفعال والهمم»، مشيرا إلى أن الصدق خلق نبيل ومنهج قويم قال الله تعالى «يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين».
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