شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتجول بحي العرب ويناشد أصحاب المحال برفع الإشغالات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم عقب أداءه صلاة الجمعة، جولة لتفقد عدد من المناطق بحي العرب رافقة خلالها عادل عبدالفتاح رئيس الحي العرب

وخلال جولته، ناشد المحافظ عدد من البائعين بإزالة الاشغالات والتعديات التي من شأنها أن تعيق نهر الطريق وتسبب الازدحام والتكدس، مشيرا إلى ضرورة تعاون المواطنين مع جهود الأجهزة التنفيذية، التي تواصل العمل ليلا ونهارا للارتقاء بالمستوى الحضاري للمدينة، وتحقيق التنمية في كافة المجالات

واطلع المحافظ على آخر التطورات بشأن تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع بحي العرب، مشددا على الاهتمام بنظافة الحى على أعلى مستوى، ومتابعة شكاوى المواطنين، لتقديم أفضل الخدمات بالأحياء.