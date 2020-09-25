شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر حصدت جائزة الطاقة العالمية لجهودها في حماية الطيور المهاجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تعد ثانى أهم مسار بالعالم لهجرة الطيور وهو ما يجعل مصر مسار لأكثر من 700 نوع من الطيور المهاجرة وقد يصل إلى مليون نوع يمر بمصر مرتين في العام خلال رحلة الهجرة من أوروبا إلى أفريقيا والعودة بفصلى الربيع والخريف، حيث تعد مدينة شرم الشيخ إحدى مسارات الطيور في هذا الوقت من العام أثناء رحلتها مما يمكنا من الاستمتاع بمشاهدة أسراب الطيور من خلال المركز.

واستعرضت «فؤاد» عدد من جهود مصر في مجال حماية الطيور المهاجرة للوفاء بالتزاماتها الدولية وحفاظاً على التنوع البيولوجى منها برامج إغلاق محطات توليد طاقة الرياح عند عبور الطيور لحمايتها بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، كذلك برامج التوعية للمرشدين السياحيين بالطيور وأنواعها وغيرها من البرامج التي جعلت مشاهدة الطيور أحد البرامج السياحية الأساسية بالتعاون ما بين وزارة البيئة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، فمشاهدة الطيور سيكون أحد البرامج التي سيتم دمجها في السياحة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن كل تلك الإجراءات انعكس في حصول مصر على العديد من الجوائز الدولية ومنها فوز مصر، الشهر الماضى، بجائزة الطاقة العالمية لجهودها في حماية الطيور المهاجرة وهو ما يعد إشادة عالمية بإجراءات مصر في حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة وتكليلا لجهود دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة.

وشددت «فؤاد» على أن «مفهوم السياحة البيئية المسئولة يحقق الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواردنا الطبيعية مع الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل، وهو ما يعكسه مفهوم التنميه المستدامه وهو ما تسعى مصر لتحقيقه في رؤيتها 2030».