شكرا لقرائتكم خبر عن الصدق من شيم الأنبياء وطريقك إلى الجنة فى خطبة الجمعة بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الشيخ إبراهيم حسين الصدق بأنه من شيم الأنبياء، ومن القيم النبيلة التي دعت إليها الشريعة.

وأشار «حسين» في خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد الأبرار بالحى السادس إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إليه وحث عليه، كما أن الله ذكي الصادقين في أكثر من موضع لافتا إلى أنه طريقك إلى الجنة، مستعرضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن«إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا» .

وأوضح أن الصدق منجاة وطمئنية والكذب ريبة وفجور، ودعا الأمة الإسلامية إلى أخرى الصدق وان يكون المرء صادقا مع ربه في أقواله وأفعاله ثم الصدق مع النفس ثم مع الناس والأهل والأبناء.