شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم «جنات» و«صواري».. 14 مشروعا للاستثمار تنقل الإسكندرية لآفاق المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك العديد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين في مبادرة «معا نبني المستقبل» التي أطلقتها محافظة الاسكندرية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإشراك المجتمع المدني في أعمال التطوير والبناء تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لدعوتهم للاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات الاستثمار العقاري.

على ان يتم خلال أسبوع عرض إستمارة المشاركة، عبر الصفحة الرسمية والإعلان عن كراسة الشروط الموحدة يوم ١ اكتوبر، ويتم إيداع ٥٪ من قيمة المشروع جدية للطلب بالحساب المورد للمشروعات القومية، وسيتم دراسة العقود ودعوة المستثمرين الجادين للتفاوض.

وكان من أبرز المشروعات المعروضة:

مخطط تنفيذ مشروع مدينة «جنات»

فيعد درة المشروعات المطروحة للاستثمار وذلك لموقعه الفريد والمتميز بمنطقة «داون تاون» بأرض الحديقة الدولية والذى تم تصميم مخططه بواسطة ارقى بيوت الخبرة العالمية وتبلغ طاقته الإجمالية حوالي 3600 وحدة سكنية ما بين عمارات سكنية ومنطقة فيلات وفندق عالمى، بالإضافة إلى مركز إداري ونادي رياضي يمتد بطول المشروع وكذا مناطق للأنشطة التجارية بمساحة حوالى 260 ألف متر مسطح تجاري وبتكلفة استثمارية حوالى 10 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.

مخطط تنفيذ مشروع «صواري»

مشروع «صواري» بارض غرب كارفور بطاقة إجمالية حوالى 22 ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات ما بين فيلات متصلة وفيلات منفصلة ووحدات سكنية مختلفة المساحات، ونادي رياضي وإجتماعي، مناطق للأنشطة التجارية بمساحة حوالى 250 ألف متر مسطح تجاري بتكلفة استثمارية حوالى 20 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.

مشروع أبراج السلام بإرتفاع ٣٣ طابقا ومهبط طائرات

يتميز المشروع بموقعه بكورنيش مصطفى كامل بإرتفاع 33 طابق وهو أعلى برج سكني بمحافظة الإسكندرية بطاقة إجمالية 380 وحدة سكنية وحوالي 36 ألف متر مسطح تجارى ونادى رأسي بمسطح 5 فدان، بالإضافة إلى مطعم سماوي ومهبط طائرات مروحية أعلى سطح المبنى وجاري التجهيز لبدء أعمال التشطيبات بالمبنى بتكلفة استثمارية حوالى 5 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.

الاستثمار في المساحات المكتسبة من محور المحمودية

تم طرح الاستفادة من المساحات المكتسبة أسفل كباري السيارات العلوية كأماكن الدوران للخلف، تنفيذ المحال والمولات التجارية وأماكن انتظار السيارات لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الكوبري وتوفير فرص عمل غير محدودة للشباب، بالإضافة إلى تجميل جانبي مطالع ومنازل الكباري بجداريات مستوحاة من التراث السكندري.كما شملت أعمال التطوير مساحة 320 ألف متر مسطح أراضي مكتسبة ناتج أعمال.

تضم ملاعب وحمامات سباحة.. الاستثمار في المناطق التنموية

ويتم الإستفادة من بعض الأراضي المكتسبة نتيجة أعمال تغطية المحور بمنطقة سموحة بإنشاء عدد 3 بحيرات صناعية بإجمالي مسطح مائي 17 ألف متر مسطح.

وتضم مساحات تجارية حول البحيرة الثانية والثالثة بإجمالي عدد 99 محل تجاري بمساحة 4400 متر مسطح، وممرات مشاة علوية وسفلية للتنزه.

وكذلك تم تنفيذ عدد 14 نقطة تنموية بإجمالى مساحة 72 ألف متر مسطح ضمن الأراضي المكتسبة من أعمال التغطية للمحور لخدمة الأهالي، وتشمل دور عبادة وساحات شعبية وحمامات سباحة وملاعب ونقاط أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومدارس تعليم أساسي ومحطات وقود.

مشروع بشاير الخير ٢ بغيط العنب

يتكون من عدد 20 عمارة بإجمالى 992 وحدة سكنية كاملة الفرش والتجهيز على غرار المراحل السابقة للمشروع أيضا يتضمن المشروع عدد 208 محل تجاري وعدد 8 مول تجاري بإجمالى مساحة 14.400 متر مسطح تجاري.

مشروع إنشاء مدينة بشاير الخير 4 برشيد الجديدة

يأتي المشروع بمساحة 34 فدان بطاقة 4600 وحدة سكنية ومسجد ومستشفى ونادي رياضي إجتماعي ومدرسة تعليم أساسي ومركز حرفي وحوالي 9 آلاف متر مسطح تجارى بتكلفة استثمارية حوالى 2 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.

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مشروع إنشاء مدينة بشاير الخير 5 بالقباري

يأتي بمساحة 105 فدان بطاقة 15500 وحدة سكنية وحوالى 105 ألف متر مسطح تجارى بتكلفة استثمارية حوالى 6 مليار جنيه والمخطط نهو كافة الأعمال به نهاية العام الجاري.

مخطط تنفيذ مشروع مدينة «مروج»

يقع المشروع بمدخل محافظة الإسكندرية من الطريق الزراعي بمسطح 182 فدان وبطاقة 11 ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات ما بين فيلات متصلة وفيلات منفصلة ووحدات سكنية مختلفة المساحات وفندق ونادي رياضي واجتماعي وأبراج إدارية ودور عبادة ومستشفى تخصصي ومدارس لجميع المراحل التعليمية، وكذا مناطق للأنشطة التجارية بمساحة حوالى 250 ألف متر مسطح تجارى، وبتكلفة استثمارية حوالى 15 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.

مشروع «بيتك في النادي»

تم تنفيذ عدد 8 عمارة سكنية بمشروع «بيتك في النادي» بشارع 38 بمنطقة سموحة بطاقة 340 وحدة سكنية وحوالي 4300 متر مسطح تجاري وبتكلفة استثمارية حوالى 2 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق والمشروع به فرص استثمار واعدة لموقعه المتميز بارقى مناطق الاسكندرية.

مشروع «فاراندا سموحة»

ويقع المشروع بأرض آخر شارع 38 والمطل على محور المحمودية الجديد ويتكون من عدد 14 عمارة ما بين سكني وفندقي وسكني فندقي بطاقة إجمالية حوالى 1400 وحدة مختلفة المساحات ومسطحات إدارية وترفيهية وحوالى 6300 متر مسطح تجارى وبتكلفة استثمارية حوالى 4 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.

حدائق المنتزة

يتم البدء في مشروع تطوير حدائق قصر المنتزه، والتي تم الإنتهاء من إعداد الدراسات والتصميمات لتطويرها على يد أشهر بيوت الخبرة العالمية، وجاري حاليا أعمال التطوير بها بالتوازي مع إعداد المخطط الرئيسي، لتطوير منطقة المعمورة بكامل مشتملاتها لتتكامل مع المخطط الرئيسي، وبتكلفة استثمارية حوالى 5 مليارات جنيه.

مسجد الشهيد فريق أول عبدالمنعم رياض

تم إنشاء مسجد الشهيد فريق اول عبدالمنعم رياض بأرض الغابة الشجرية المقابلة لمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية على قطعة أرض بمساحة 10.4 فدان يتضمن المشروع إنشاء مسجد بمساحة 2135 متر مسطح سعة 1800 مصلى وممشى جنازات عسكرية بطول 75 متر وعدد 3 مباني قاعات مناسبات تسع حتى 3500 فرد تتكون من عدد 11 قاعة مناسبات رجالي وعدد 11 قاعة مناسبات سيدات. فضلا عن طرح فرص استثمارية كبيرة في مجال إعلانات الطرق «أوت دور» بأعمدة الإنارة واستغلال حق انتفاع كبارى المشاة وغيرها وجميعها في مناطق مميزة بالمشروعات القومية التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وذلك فضلا عن مشروع مشارف بغرب الاسكندرية.

صور- أبرزهم "جنات" و"صوارى " 14 مشروعا مطروحة للاستثمار تنقل الإسكندرية إلى آفاق المستقبل

صور- أبرزهم "جنات" و"صوارى " 14 مشروعا مطروحة للاستثمار تنقل الإسكندرية إلى آفاق المستقبل

صور- أبرزهم "جنات" و"صوارى " 14 مشروعا مطروحة للاستثمار تنقل الإسكندرية إلى آفاق المستقبل

صور- أبرزهم "جنات" و"صوارى " 14 مشروعا مطروحة للاستثمار تنقل الإسكندرية إلى آفاق المستقبل

صور- أبرزهم "جنات" و"صوارى " 14 مشروعا مطروحة للاستثمار تنقل الإسكندرية إلى آفاق المستقبل

صور- أبرزهم "جنات" و"صوارى " 14 مشروعا مطروحة للاستثمار تنقل الإسكندرية إلى آفاق المستقبل