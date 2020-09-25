شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد العارف بالله سيدي أحمد ربيع بدسوق بعد غلقه أكثر من عام لتجديده (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ مسجد سيدي أحمد ربيع بمدينة دسوق بعد غلقه أكثر من عام بسبب أعمال الإحلال والتجديد، وذلك بحضور أحمد يونس, والسيد عبدالستار، نائبي رئيس مدينة دسوق والمهندس حسن السنهوري، سكرتير عام مجلس المدينه، نيابة عن المهندسه عايده ماضي، رئيس المركز والمدينه.

والمحاسب محمود سلطان, مدير عام العلاقات العامه بمجلس المدينه، الشيخ عطا البسيوني، مديرعام الدعوة، والشيخ عادل زويل، مدير أوقاف قبلي دسوق , الشيخ مختار البري، شيخ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، الشيخ عماد الدين اللقاني، وإمام وخطيب مسجد أحمد ربيع, والعديد من القيادات الشعبيه والتنفيذية.

وألقي خطبة الجمعة الشيخ عطا البسيوني، وكانت عن مكارم الأخلاق، وأكد في خطبته أن مكارم الأخلاق هي عامود ديننا الإسلامي الرئيسي, وأن الرسول قال في حديثه الشريف(إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) وأكد أن الرسول كان يتصف بالصدق والأمانه والأخلاق، وطالبنا بأن ننهج نهج رسولنا الكريم.

والشيخ أحمد ربيع من خدام ومريدي القطب الصوفي سيدي إبراهيم الدسوقي وله كراماته الكثيره، ومسجده مقام على مساحة 400متر.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جاري افتتاح 19 مسجداً بتكلفة اجمالية 55 مليون جنيه، ما بين انشاء جديد، وإحلال وتجديد بقرى المحافظة ،تم افتتاح 7 مساجد ب 7 قرى، وهي كوم السعداء بمركز فوه،. والنور بعزبة السعدة بمركز مطوبس، ومسجد الرحمة تعاون ثان بمركز الحامول، ومسجد الفتح بالقصابي بمركز سيدي سالم، ومركز الصالحين بصرصار مركز سيدي سالم، ومسجد الشيخ حسن بقرية صندلا مركز كفر الشيخ، ومسجد عثمان عفان بقرية سيدي نصر، وسيتم افتتاح 6 مساجد أخرى الجمعة المقبلة

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أن مصر بلد المساجد ورعايتها، مؤكداً أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعمار وانشاء وتطوير والال وتجديد المساجد، ولسن مثل تل الجماعة الإرهابية التي تقتل المصلين بالمساجد كما حدث بسيناء.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ أنه تم افتتاح اليوم الجمعة، 5 مساجد، وهي مساجد عمرو بن العاص ،بعزبة فؤاد رجب فوه، والدوايدة الجديد ،و52الكبير بقرية المنصورة بالحامول ،وزهير المحطة بقلين ،ومسجد سيدى احمد ربيع بدسوق.

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ومن ناحيته أشاد المحاسب ممدوح الجنايني، مدير عام سابق بتموين دسوق بإفتتاح مسجد سيدي أحمد ربيع وقال أن المسجد كان قد تم غلقه لأكثر من عام بسبب أعمال الترميم والصيانه وميل مئذنته وتهديده حياة المصليين بسبب الإنهيارات التي كانت به, والحمد لله قام أهل الخير بإعادة إحلاله وتجديده, ثم قامت وزارة الأوقاف بفرشه بالسجاد الفاخر.

افتتاح مسجد سيدي أحمد ربيع

افتتاح مسجد سيدي أحمد ربيع

مسجد سيدي أحمد ربيع