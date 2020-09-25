شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح مطار دمشق الدولي في أكتوبر المقبل بعد إغلاق تام من مارس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت السلطات السورية التحضيرات لإعادة افتتاح مطار دمشق الدولي المقرر في الأول من أكتوبر المقبل وتم اختبار جميع إجراءات إعادة التشغيل وجاهزية الكوادر البشرية لتخديم الرحلات كل حسب اختصاصه من طيران مدني وهجرة وجوازات ومركز صحي وسياحة ومجمل ماتقوم به هذه الجهات من إجراءات..

وكانت حركة النقل الجوي في سوريا قد أغلقت في 25 مارس من العام الجاري، على خلفية حظر شامل اتخذه الفريق الحكومي المعني بالتصدي لجائحة كورونا في البلاد.

وتشمل التحضيرات مختلف مراحل العمل من لحظة وصول الطائرات وإقلاعها بما يحقق انسياب حركة الركاب ويحقق متطلبات بروتوكول وزارة الصحة وتعليمات منظمة الطيران المدني العالمية.

وتتخذ الجهات المعنية في المطار كل تدابير التشغيل من التدقيق على وثيقة اختبار الخاص بالكشف عن فيروس كورونا بي سي آر بمدة صلاحية 96 ساعة ووضع أجهزة تعقيم للركاب والحقائب، وأجهزة قياس حرارة، وزيادة فترات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة، ووضع علامات أرضية لتحقيق التباعد المكاني، ولوحات دلالة وإرشاد، وزيادة عدد عناصر الهجرة والجوازات، وتأمين مستلزمات عملهم بشكل سريع وسلس، مع افتتاح تسع كوات للمصرف التجاري السوري.

وعن الإجراءات داخل الطيارة فتتضمن إلزام شركات الطيران المشغلة بالتعقيم والإجراءات الصحية والتعليمات المحددة في البروتوكول من تخصيص صفين للحالات المشتبهة ومنع تقديم وجبات طعام وارتداء الكمامة.

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