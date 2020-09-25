سبق الإخبارية تكشف تحريض محمد ناصر الإخوانى الهارب للتظاهر بالعنف والتخريب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الإخوانى الهارب محمد ناصر ، التحريض ضد الدولة المصرية ، من خلال الدعوة للعنف والتخريب فى مصر, ودعا الإخوانى المواطنين للتظاهر ، كما حرضهم على العنف والتخريب والتكسير .
وقال الإخوانى الهارب محمد ناصر فى تدوينه له على موقع التدوينات القصيرة " تويتر" نشرتها موقع سبق الإخبارية متسمعش للي بيقولوا انك أنت هتتقبض عليك واحنا لا ، هو ده دورك النزول والثورة والتكسير وحدف الطوب ، كل ده في سبيل تحقيق الحرية في بلدك فمتسمعهمش ويكش تستشهد ويابختك ساعتها”.
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