شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة لليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الجمعة وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر.

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها ، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في أرض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة.

علي سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فان نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لليوم الجمعة.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 33 23 34 25 الاسكندرية 29 24 30 26 وادي النطرون 31 23 32 25 طنطا 33 23 34 25 شبين الكوم 34 23 35 25 دمنهور 32 24 32 25 بلطيم 29 24 30 26 مطروح 29 24 30 25 السلوم 28 22 30 23 سيوة 33 20 34 21 بورسعيد 30 25 32 28 دمياط 30 25 32 28 الزقازيق 33 23 34 25 المنصورة 32 24 34 25 الإسماعيلية 34 23 36 26 السويس 33 23 35 26 العريش 31 24 32 27 رفح 31 24 32 27 رأس سدر 33 26 35 28 نخل 32 20 32 22 نويبع 35 Advertisements 27 37 30 طابا 33 26 35 29 كاترين 30 21 32 22 الطور 34 27 35 30 شرم الشيخ 36 30 38 33 الغردقة 37 28 39 31 مرسى علم 37 28 39 30 الفيوم 34 24 35 25 بني سويف 34 24 35 25 المنيا 35 24 36 25 أسيوط 35 24 36 25 سوهاج 37 25 37 26 قنا 37 26 37 27 الأقصر 38 27 39 28 أسوان 39 29 40 29 ادفو 40 29 41 29 أبوسمبل 39 28 40 28 الوادي الجديد 39 26 40 26 شلاتين 38 26 40 29 أبورماد 36 27 37 29 حلايب 34 27 36 29 رأس حدربة 35 28 37 29