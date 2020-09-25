شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: لا تغييرات بالقائمة الوطنية في دمياط.. و3 نواب يخوضون الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر مطلعة، إن معدي القائمة الوطنية لشرق الدلتا تراجعوا عن إجراء أية تعديلات في مرشحي القائمة لمحافطة دمياط والتي تضم 3 نواب هم محمد الحصي أمين حزب مستقبل وطن بدمياط والنائب الحالي، والدكتور أسامة العبد النائب الحالي، وايفيلين متي بطرس النائبة الحالية، علاوة علي اللواء علي العساس ورحاب موسي والدكتورة هناء فاروق.

وكانت أنباء قد تداولتها موافع التواصل الاحتماعي تبرر تأخر إعلان مرشحو دمياط للقائمة نية معدو القائمة إحداث تغييرات في بعض الشخصيات المدرجة بالقائمة والتي لاقت انتقادات حادة علي السوشيال ميديا، حول عدم امتلاكهم للتواجد المسبق في النشاط الحزبي أو الاجتماعي وفقدانهم للرصيد الشعبي، مطالبين بإعادة النظر في بعض ترشيحات القائمة لمحافظة دمياط.

يذكر أن دمياط ضمن محافظات النرحلة الثانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، للمنافسة علي 10 مقاعد بينها 6 للقائمة و4 فردية.