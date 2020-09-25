شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم أداء امتحان المواد القومية بالمدارس الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الرسوم المقرر تحصيلها من طلاب المدارس الدولية مقابل أداء امتحان المواد القومية بها «اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية» .

ونص القرار الوزارى رقم 155 لعام 2020 على أن تسدد المدارس الخاصة والدولية بأنواعها ما تحصله من الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التمويلية .

ونص القرار على أن يسدد كل طاب مبلغ 1500 جنيه مقابل أداء امتحان المواد القومية للمادة الواحدة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن المدارس الخاصة والدولية بأنواعها ستحصل في العام الدراسي الجديد عددا من الرسوم القانونية، وفقا للقرار الوزارى رقم 155 لعام 2020.

ونص القرار على أن تحصل المدارس الخاصة والدولية مبلغ 5 جنيهات من كل طالب لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن تورد بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وتحصل المدارس الخاصة والدولية مبلغ 50 جنيها من الطلاب بصفوف رياض الأطفال والأول والثاني والثالث من الحلقة الابتدائية والصفوف الأول والثاني والثالث بالثانوي العام مقابل تطوير العملية التعليمية بالصفوف السابق ذكرها، على أن تورد بالكامل لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وتحصل المدارس الخاصة والدولية مبلغ 2 جنيه من كل طالب بالتعليم الإعدادي، ومبلغ 3 جنيهات من كل طالب بمدارس التعليم الثانوي العام والفني، وتورد بالكامل لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية.

بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 12 جنيها قيمة تأمين صحي من طلاب المدارس الخاصة بأنواعها بجميع المراحل التعليمية، بما فيها رياض الاطفال وتورد بالكامل لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحي.

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ونص القرار الوزارى على أن تورد حصيلة التأمين على الطلبة ضد الحوادث لحساب الادارة العامة للتأمين على الطلبة ضد الحوادث بالوزارة بنسبة 100%.

وتضمن القرارأيضا تحصيل مبلغ 20 جنيها عند تحويل الطالب من المدارس الخاصة وتورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، كما يتم دفع 1500 جنيه لمقابل أداء امتحان المواد القومية للشهادات الدولية.

وتضمن القرار الوزارى على تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.