شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: «الشيشة تنقل العدوى بلا فصال ومفيش مبسم بيمنعها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن مصر حالها أفضل من دول كثيرة بسبب المعالجة الجيدة لأزمة فيروس «كورونا» المستجدّ، مشيرًا إلى أننا نعيش ظرف عالمي يصعب تكراره بسبب الجائحة، وأن العالم قد تغير اقتصاديًا وصحيًا ونفسيًا أيضًا.



وأضاف «تاج الدين» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» الخميس، أن التعامل مع الأزمة كان مثاليًا من رئاسة الجمهورية والحكومة والشعب المصري، مشيرًا إلى أن البلاد مرت بلحظات حرجة ومُقلقّة عندما ارتفتعت إصابات «كورونا» وازداد الضغط على غرف الرعاية المركزّة، كنا نعيش آنذاك مع وباء عالمي «شديد المراس»، وأعتى الدول عانت بشدة منه.



وأوضح «تاج الدين» أن مصر انتبهت مبكراً لفيروس كورونا بشكل ساعدنا على تجاوز أيام عصيبة، وأننا تعاملنا مع الأزمة بحرفية شديدة، مشيرًا إلى أن الكوادر البشرية استطاعت التعامل جيداً مع أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن السلالة الموجودة من الفيروس، قد تختفي وقد تستمر ضمن السلسلات القديمة منه.



وأكد مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن نهاية الفيروسات في علم الله لأنها قد تتحور أو تتغير، مشددًا على أننا مستمرون في رصد ومتابعة «كورونا» طالما تواجد في دول العالم، مؤكدًا أن «كورونا» لم ينته، وأن العالم يعيش في قلقّ شديد.



ووجه «تاج الدين» رسالة المصريين قائلًا: «خلوا بالكم واستعملوا أدوات الوقاية والحماية»، موضحًا أن أعمار القارة الإفريقية «شابة» وهو ما ساعد على عدم معاناتها بشكل كبير مثل قارات أخرى، لافتًا إلى أن نسب إشغال المستشفيات في مصر انخفضت بشكل كبير بما في ذلك إشغال الرعاية المركزّة والتنفس الصناعي.



ولفت «تاج الدين»، إلى أنه لا تستطيع دولة في العالم رصد كل الإصابات الموجودة بفيروس «كورونا»، مؤكدًا أننا نعيش فترة استرخاء مع الفيروس ونحّاول استغلالها لتجهيز المستشفيات تحسبًا لظهوره بشكل قوي مجددًا، قائلًا: «نخوض معركة مع كورونا تشبه أي معركة حربية».



وأكد مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أنه من المحتمل أن تظهر تطعيمات لـ«كورونا» في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، مشيرًا إلى أن التجارب السريرية للقاح جامعة أوكسفورد توقفت لمدة 3 أيام بسبب أعراض جانبية تعرض لها أحد المرضى.



وشدد «تاج الدين» على أن «الكمّامة» جزء كبير من الحماية لكنها ليست كل شيء ويجب أن تصاحبها وسائل الحماية الأخرى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تطعيم يمنح الإنسان 100% مناعة ضد فيروس كورونا، ووجه النصيحة للعاملين في القطاع الطبي بضرورة الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، مؤكدًا أن الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لهم الأولوية في الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية.



وأشاد «تاج الدين» بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، لنجاح امتحانات الثانوية العامة في ظل فيروس «كورونا» بسبب التعامل الجيد، مؤكدًا أن امتحانات السنوات النهائية في الجامعات تمتّ بحرفية شديدة في ظل أزمة كورونا أيضًا.



وقال «تاج الدين»: «أحفادي يذهبون إلى المدرسة ومطمئن على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة»، محذرًا في الوقت نفسه من الخلط بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن الأطباء يستطيعون تحديد الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90% من خلال شكل الالتهاب الرئوي في الأشعة.

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وأكد «تاج الدين» أن تحليل الـ PCR السلبي ليس له مصداقية كبيرة والتشخيص يعتمد بشكل أساسي على الأعراض والفحص الإكلينيكي، مؤكدًا أن ارتفاع درجة الحرارة واحد من أهم أعراض وجود مشكلة ويجب التوجه للطبيب وعدم التريث.



ووجه «تاج الدين» «تعظيم سلام» للجيش الأبيض العظيم على قدراته الكبيرة في التشخيص، مشيرًا غلى أن مستشفيات الحميات والصدر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية «شالت كتير عن مصر بفضل ربنا».



وأوضح «تاج الدين»، أن الضغط والسكر غير المعالج أبرز أسباب الفشل الكلوي ونزيف المخ، مشيرًا إلى أن علاج الضغط والسكر في مصر يقي الدولة من الكثير على المستوى الصحي والاقتصادي.



وكشفت مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، عن جلب «أجهزة» غاية في الدقة تُساعد في علاج الأورام، وذلك بعد موافقة الرئيس، نظرًا لأن الجهاز الواحد تبلغ تكلفة 1.6 مليون دولار.



وأخيرًا أكد «تاج الدين» أن «الشيشة» تنقل عدوى «كورونا» بلا فصال، قائلًا: «مافيش مبسم بيمنعها»، مشيرًا إلى أن التدخين يسبب أحياناً أمراض أخطر من السرطان مثل السدة الرئوية وأنصح الجميع بالابتعاد عنه.