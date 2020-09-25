شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة يحذر: «كورونا» لم ينته لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن مصر حالها أفضل من دول كثيرة بسبب المعالجة الجيدة لأزمة فيروس كورونا المستجدّ، مشيرًا إلى أننا نعيش ظرف عالمي يصعب تكراره بسبب الجائحة، وأن العالم قد تغير اقتصاديًا وصحيًا ونفسيًا أيضًا.

وأضاف«تاج الدين» في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، أن التعامل مع الأزمة كان مثاليًا من رئاسة الجمهورية والحكومة والشعب المصري، مشيرًا إلى أن البلاد مرت بلحظات حرجة ومُقلقّة عندما ارتفتعت إصابات «كورونا» وازداد الضغط على غرف الرعاية المركزّة، كنا نعيش آنذاك مع وباء عالمي «شديد المراس»، وأعتى الدول عانت بشدة منه.

وأوضح «تاج الدين» أن مصر انتبهت مبكراً لفيروس كورونا بشكل ساعدنا على تجاوز أيام عصيبة، وأننا تعاملنا مع الأزمة بحرفية شديدة، مشيرًا إلى أن الكوادر البشرية استطاعت التعامل جيداً مع أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن السلالة الموجودة من الفيروس، قد تختفي وقد تستمر ضمن السلسلات القديمة منه.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن نهاية الفيروسات في علم الله لأنها قد تتحور أو تتغير، مشددًا على أننا مستمرون في رصد ومتابعة «كورونا» طالما تواجد في دول العالم، مؤكدًا أن «كورونا» لم ينته، وأن العالم يعيش في قلقّ شديد.