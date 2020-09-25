شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قناة السويس تؤكد التزامها بالضوابط البيئية للسفن العابرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة قناة السويس أنه في اليوم العالمي للملاحة البحرية، وتحت عنوان «النقل البحري المستدام...لكوكب مستدام»، أنها تدعم قناة السويس جهود المنظمة البحرية الدولية International Maritime Organization – IMO لنشر مفاهيم التنمية المستدامة في قطاع النقل البحري.
وتؤكد التزامها بالإجراءات والضوابط البيئية للسفن العابرة، وتشجيع الممارسات الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، واختصار مسافات الإبحار عبرها لتظل قناة السويس الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا.
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