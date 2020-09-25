شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال تطهير الترعة المغذية لبورسعيد بمياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت فرق مشتركة بقيادة اللواء محمد عامر المستشار الفني لمحافظة بورسعيد، أعمال تطهير ترعة الإسماعيلية المعروفة باسم الترعة الحلوة والمغنية لبورسعيد بمياه الشرب، وتقوم فرق العمل بتطهير الترعة من محطة رفع القنطرة غرب التابعة لمحافظة الإسماعيلية وحتى محطة مياه بورسعيد بمنطقة الرسوة، وتقوم الحفارات بإزالة الغاب وورد النيل وتعميق الترعة وإزالة التسريبات المتراكمة. وتعرضت الترعة لإهمال وتعديات على مدى سنوات وسط تداخل المسؤولية عن الترعة بين وزارات الري والزراعة والإدارة المحلية والإسكان، ونجحت محافظة بورسعيد مؤخرا في فض الاشتباك وشكلت فرق لتطهير الترعة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار أعمال تطهير الترعة المغذية لبورسعيد بمياه الشرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.