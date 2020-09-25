شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لنظافة في بلطيم ومكافحة تجمعات الحشرات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بناءًا على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أشرف الدكتور ياسر سرور نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال رش ومكافحة بؤر تجمع الناموس والحشرات وتطهير الشوارع والمنشآت العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة، وذلك في ظل الاهتمام بالنظافة العامة وتهيئة بيئة صحية، ورفع كفاءة المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال محمود الخطيب، مدير إعلام المصيف، إنه تنفيذا لتعليمات المحافظ وفي ظل الإجراءات الاحترازيه لمواجهة كورونا يتم منع أي مصطافين من دخول المدينه ولا يسمح بالدخول إلا لأصحاب الفلل والمقيمين فقط ولا يسمح لأحد بالنزول للشواطيء.
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