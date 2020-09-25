شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محجوب عزوز رئيساً لجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قراراً بتعيين الدكتور محمد محجوب عزوز محجوب، عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادى بقنا، رئيساً لجامعة الأقصر حتى بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة فى 16 / 1 / 2022 . وشغل رئيس جامعة الأقصر، ونقيب العلميين بمحافظة قنا، عدة مواقع قيادية من قبل، منها منصب رئيس مجلس قسم النبات بكلية العلوم بقنا، ثم وكيلاً لكلية العلوم، ثم عميداً للكلية، إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا لجامعة الأقصر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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