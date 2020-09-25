شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يقرر تحمل قيمة التصالح عن 1000 مخالفة لمحدودى الدخل بكل محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب مستقبل وطن تحمل قيم مقابل التصالح لألف حالة مخالفة في كل محافظة من حالات محدودى الدخل بإجمالى 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

وقال الحزب في بيان له منذ قليل، إن هذا القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤسسات الدولة بضرورة تخفيف العبأ عن كاهل المواطنين وانطلاقا من مسئولية الحزب تجاه المواطنين قرر تحمل قيمة التصالح عن 27 ألف مواطن من محدودى الدخل.

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وأكد حزب مستقبل وطن إنه بالفعل بدأ في حصر الحالات المستحقة على مستوى الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ودعا حزب مستقبل وطن كافة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين تفعيل دورهم المجتمعى في هذا الشأن وتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصرى.