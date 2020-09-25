شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر ثلاث دول أوروبية خسرت مليارات من اقتصادها بسبب توقف السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس العالمى للسياحة والسفر WTTC إن المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا من أكبر الخاسرين فى القارة الأوروبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض قيود صارمة للسفر.

وحث المجلس الحكومات على اتباع خطة من أربع نقاط لتجنب "أسوأ سيناريو" تخشى أن يحدث، وأوصت الخطة بالإزالة الفورية واستبدال حظر السفر وإجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، مع "ممرات جوية" لتحفيز قطاع السفر والسياحة والاقتصاد الأوسع.

كما حث على اعتماد بروتوكولات الصحة والسلامة العالمية ، مثل مبادرة "رحلات آمنة" التي أطلقتها WTTC، لتوفير الضمانات للمسافرين والعاملين داخل هذا القطاع.

وإليك خسارة الدول الثلاث بالأرقام:

بريطانيا

1 - قريبة من خسارة مذهلة بقيمة 186 مليار دولار من مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي.

2 - خسارتها تعادل انخفاضًا بنسبة 73٪ مقارنةً بعام 2019.

3 - المملكة المتحدة وحدها ستفقد ثلاثة ملايين وظيفة في هذا القطاع.

4 - الخسارة ستخلق فجوة سوداء اقتصادية بقيمة 186 مليار دولار أمريكي في الشؤون المالية للبلاد.

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إيطاليا

1 - إجمالي خسارة السياحة الإيطالية هذا العام بسبب وباء كورونا ستبلغ 36.7 مليار يورو بسبب انهيار السفر الدولي.

2 - تمثل السياحة والسفر 13% من الاقتصاد الإيطالي، حيث تولد سنويا 232.9 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

3 - ومسئولة عن حوالي 3.5 مليون وظيفة في إيطاليا، أو 14.9% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.

4 - تعادل هذه الخسارة الكارثية للاقتصاد الإيطالي عجزا قدره 100 مليون يورو في اليوم، أو 700 مليون يورو في الأسبوع في اقتصاد البلاد.

5 - وستخسر حوالي 2.8 مليون وظيفة في إيطاليا.





فرنسا

1 - سجلت فرنسا خسارة بسبب توقف السياحة 48 مليار يورو.

2 - كما أدي إلى انخفاض إنفاق الزوار الدوليين بنسبة مذهلة بلغت 82%.

3 - تعادل هذه الخسارة الكارثية للاقتصاد الفرنسي عجزا قدره 131.2 مليون يورو في اليوم، أو 918 مليون يورو في الأسبوع، في اقتصاد البلاد.