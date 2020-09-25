شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى لتطوير المناهج: تطوير المنهج أمر طبيعى يحدث فى جميع الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نوال شلبى مدير المركز القومى لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن هناك قواعد علمية لابد أن تتوافر في المناهج وتطوير المناهج هو أمر طبيعي يحدث في جميع دول العالم، مشيرة إلى أن المنصات الإلكترونية عليها مصادر كثيرة وتم اختيار انسب الطرق للتعلم.

وتابعت الدكتورة نوال شلبى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الاعلامى رامى رضوان، قائلة إننا نسعى لعمل خطة بديلة ويتم العمل على اكساب وتنمية المهارات للطلاب خلال الفصل الدراسي الجديد .

Advertisements

وواصلت الدكتورة نوال شلبي قائلة إنه تم تدريب المعلمين على استخدام بنك المعرفة، مؤكدة على أن هناك فيديوهات توضيحية على بنك المعرفة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرة أن مادة الاخلاق والقيم والتي ظهرت للمرة الأولى في الصف الثالث الابتدائى والكتاب يتناول سلوكيات كثيرة.