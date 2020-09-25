غرفة السياحة: العمرة أول رجب ومدة البرنامج 8 أيام بزيادة 40%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة السابق، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، بإعلان المملكة العربية السعودية، فتح العمرة تدريجيا على 4 مراحل، قائلا إنه قرار "ممتاز".

وكشف فاروق، لمصراوي، عن ملامح موسم العمرة المرتقب على النحو التالي:

ـ الحركة لن تتم بالشكل المطلوب قبل نهاية العام الجاري على مستوى دول العالم.

ـ موسم العمرة سيكون محدودا للغاية طالما لم يوجد مصل حقيقي معتمد من جانب منظمة الصحة العالمية.

ـ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل كبير، ووضع أبلكيشن معين للتسجل.

ـ من المتوقع أن تبدأ مصر في إرسال معتمريها بداية شهر رجب من العام المقبل.

ـ المعتمر سيقضي فترة محددة داخل الحرم ولن يكون بنفس الاستمتاع في الماضي من الطعام والشراب والجلوس في الحرم من الفجر حتى بعد العشاء.

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ـ تخصيص مواعيد لدخول وخروج المعتمرين والمصلين وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وعن كوتة العمرة لمصر، توقع فاروق، أن تستمر على نفس الأعداد خلال الأعوام الماضية بنحو 500 ألف تأشيرة، مؤكداً أن شركات السياحة المصرية قادرة بشكل كبير على تنفيذ هذه الأعداد في وقت وجيز.

وحول أسعار العمرة، توقع فاروق، ارتفاع تكلفة البرنامج بنسبة 40% زيادة عن الماضي نتيجة الخدمات والباصات وتحليل PCR، بجانب السكن لتصبح الغرف فردية وثنائية بدلاً من الثلاثي والرباعي.

وأشار فاروق، إلى أن مدة أيام برنامج العمرة ستقل عن الماضي لتتراوح بين 7 و 8 أيام حد أقصى، بدلاً من 15 يوما للبرنامج الاقتصادي، متابعا: مفيش رفاهية زمان 15 يوم وخلافه، في ظل كورونا كون ذلك من مصلحة المعتمر، ليقل احتكاكه بالجنسيات الأخرى حتى لا تنتقل العدوى، وحتى يكون هناك مساحة للغير لأداء العمرة.

وتابع: سعر برنامج العمرة سيتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه لمدة 8 أيام، نفس سعر الماضي مع تخفيض مدة البرنامج.

ووجه فاروق، رسالة خاصة إلى شركات السياحة والمواطنين، قائلا: مبروك علينا جميعا عودة العمرة، وربنا يوفق ويكون موسم طيب والجميع يعود للعمل من جديد.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت السماح بأداء مناسك العمرة اعتبارًا من 4 أكتوبر المقبل، وإعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفقًا لأربع مراحل، الأولى منها السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.