وزير القوى العاملة يناقش برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبة بديوان عام الوزارة، الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور أحمد عشماوي، مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، لمناقشة تنفيذ المرحلة الجديدة من الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والتعليم العالي، والتعليم الفني والتخطيط والتعاون الدولي، وعمل منصة لمعلومات سوق العمل.

وأكد الوزير، ضرورة وضع استراتيجية من خلال اللجنة الإشرافية لتنفيذ المشروع لضمان الاستدامة، لافتا إلى إعداد خطة مستقبلية تتضمن محورين أولهما تطوير 336 مكتبا للتشغيل بمديريات القوى العاملة، وهذه المكاتب هي بمثابة الذراع المسئول عن الإمداد بالمعلومات والبيانات المطلوبة، ما يسهم في إنشاء منظومة إلكترونية كاملة في تلك المكاتب، تعطي نظرة شمولية عن واقع معلومات سوق العمل داخل المجتمع المصري بما يخدم المنصة الإلكترونية لمعلومات سوق العمل ومعرفة احتياجاته وتوفير العمالة المدربة المؤهلة.

وأشار إلى أن المحور الثاني هو تدريب ممثلي أصحاب الأعمال، ومديري الموارد البشرية العاملين لديهم لتوعيتهم بأهمية منصة معلومات سوق العمل، والإمداد بكافة المعلومات.

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وشدد الوزير، على ضرورة بناء وعي رجال الأعمال لتطوير فكرهم، بحيث يتطلعون للمستقبل بشكل أفضل، والتماشي مع متغيرات العصر والمهن المستحدثة لبناء غد أفضل لأبناء هذا الوطن.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان، على تشكيل لجنة وطرح خطة مفصلة عن احتياجات الوزارة للبدء في المشروع والمساهمة في إعداد المنصة باعتبارها الجهة الأساسية المسئولة عن معلومات سوق العمل، وبدونها لا يمكن تحقيق النجاح في المشروع.

حضر الاجتماع، من جانب الوزارة آمال عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وإيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، وياسر الشربيني، معاون الوزير.