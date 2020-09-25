أخبار مصر | انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن نسبة الرطوبة تصل إلى 70 % لتعود لتصل إلى معدلاتها الطبيعية، ما يساهم في تحسين حالة الطقس بشكل عام.

وأوضحت أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وأكدت، أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا، تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف على معظم أنحاء البلاد بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، وهي: شبورة صباحا مع سقوط أمطار خفيفة 30% على السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تكون رياح مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد، ونشيطة على السواحل الغربية وجنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة 33 23

درجات الحرارة في الإسكندرية 29 24

درجات الحرارة في وادى النطرون 31 23

درجات الحرارة في طنطا 33 23

درجات الحرارة في شبين الكوم 34 23

درجات الحرارة في دمنهور 32 24

درجات الحرارة في بلطيم 29 24

درجات الحرارة في مطروح 29 24

درجات الحرارة في السلوم 28 22

درجات الحرارة في سيوة 33 20

درجات الحرارة في بورسعيد 30 25

درجات الحرارة في دمياط 30 25

درجات الحرارة في الزقازيق 33 23

درجات الحرارة في المنصورة 32 24

درجات الحرارة في الإسماعيلية 34 23

درجات الحرارة في السويس 33 23

درجات الحرارة في العريش 31 24

درجات الحرارة في رفح 31 24

درجات الحرارة في رأس سدر 33 26

درجات الحرارة في نخل 32 20

درجات الحرارة في نويبع 35 27

درجات الحرارة في طابا 33 26

درجات الحرارة في كاترين 30 21

درجات الحرارة في الطور 34 27

درجات الحرارة في شرم الشيخ 36 30

درجات الحرارة في الغردقة 37 28

درجات الحرارة في مرسى علم 37 28

درجات الحرارة في الفيوم 34 24

درجات الحرارة في بنى سويف 34 24

درجات الحرارة في المنيا 35 24

درجات الحرارة في أسيوط 35 24

درجات الحرارة في سوهاج 37 25

درجات الحرارة في قنا 37 26

درجات الحرارة في الأقصر 38 27

درجات الحرارة في أسوان 39 29

درجات الحرارة في إدفو 40 29

درجات الحرارة في أبوسمبل 39 28

درجات الحرارة في الوادي الجديد 39 26

درجات الحرارة في شلاتين 38 26

درجات الحرارة في أبورماد 36 27

درجات الحرارة في حلايب 34 27

درجات الحرارة في رأس حدربه 35 28

