أخبار مصر | السيسي يتسلم أوراق اعتماد السفير الباباوي بمصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر السيسي يتسلم أوراق اعتماد السفير الباباوي بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم أوراق اعتماد سيادة المطران نيقولاس هنري السفير الباباوي بمصر، ومعه أربعة عشر سفيرًا جديدًا بالقاهرة".

ورحب السيد الرئيس بالسادة السفراء الجدد، مؤكدًا سيادته حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات من أجل البناء والتنمية، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر ولشعوب تلك الدول وللإنسانية جمعاء.

