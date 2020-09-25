شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العلوم الأساسية بـ«الأعلى للجامعات» تزور جامعة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري برئاسة معوض الخولي وحضور عمداء كليات العلوم بالجامعات المصرية، أعضاء لجنة الخبراء، في جامعة قناة السويس. وتأتي الزيارة بدعوة من السيد الشرقاوي رئيس جامعة قناة السويس، الذي افتتح الاجتماع موجها التحية لرئيس وأعضاء اللجنة، ثم قام معوض الخولي رئيس اللجنة بتوجيه الشكر لرئيس الجامعة على الدعوة الكريمة، مثمنا ما يقوم به من جهد لأجل النهوض بجامعة السويس وتحقيق الكثير من الإنجازات في مختلف القطاعات، ثم بدأت أعمال اللجنة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بقطاع العلوم الأساسية على مستوى مختلف الجامعات المصرية . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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