شكرا لقرائتكم خبر عن حفل وداع للدكتور عصام القصيف نائب رئيس مدينة بلطيم لترقيته نائبا لرئيس الحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقام العاملون بمدينة بلطيم، احتفالا بمناسبة ترقية الدكتور عصام القصيف، نائب رئيس المدينه لوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الحامول في الحركه الأخيره التي أصدرها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ. وتم منحه العديد من شهادات التقدير من الحضور، وأشاد به عن فترة عمله نائبا لرئيس مدينة مصيف بلطيم وتمنوا له التوفيق في عمله الجديد، والتقطوا معه بعض الصور التذكاريه. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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