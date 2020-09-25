«الصحة» تطالب مرضي السكر بالاستفادة من العيادات المتنقلة للكشف والعلاج بالمجان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حثت وزارة الصحة والسكان، المرضي الذين يعانون من السكر، بضرورة الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة بالمجان.
وأكدوا الوزارة على ان العيادات المتنقلة في انتظار المرضي ومن لديهم أعراض مرض السكر لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الكشف والعلاج مجانا يوميًا بكل محافظات الجمهورية ..
واشارت الوزارة إلى أنه يمكن معرفة أماكن ومواعيد القوافل الطبية الخاصة بالمبادرة من خلال تطبيق «صحة مصر»، والتي سترشد المواطن إلى العيادات الأقرب له .
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