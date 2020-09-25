شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لمديريه الشباب والرياضة فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية العديد من المبادرات المجتمعيه وشاركت فى العديد من الفاعليات الرياضيه والثقافيه و التطوعيه فى اطار توجيهات وزاره الشباب والرياضة برئاسه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بتفعيل الانشطه الرياضيه والشبابيه مع الاخد فى الاعتبار كافه الاجراءات الاحترازيه لموجهه انتشار فيروس كورونا المستجد

ومن هذا المنطلق نفذت مديريه الشباب والرياضه بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة العديد من المبادرات المجتمعيه ممثلة فى فرع شباب المنتزه مبادره لنشر لعبه كره السرعه بهدف توسيع قاعده المشاركه فى اللعبه وجعل الرياضة اسلوب حياه وفرع شباب شرق مبادره لتنفيذ يوم ترفيهى لذوى القدرات والهمم بمركز شباب السيوف وتضمن اليوم مسابقات ترفيهيه والعاب صغيره

وفى اطار الدور المجتمعى الذى تقوم به وزاره الشباب والرياضة ممثله فى مديريه الشباب والرياضة بالإسكندريه بتفعيل دور مراكز الشباب وجعلها مراكز شباب مجتمعيه بالتعاون بين مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية ومديريه الشئون الصحيه (فرع العامريه)استضاف اليوم مركز شباب طيبه مبادرة رئيس الجمهوريه لمكافحة أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوى حيث تم الكشف على اهالى قريه طيبه وبالمجان وذلك بناءاً على توجيهات القياده السياسيه بضرورة تفعيل المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة حيث ان المبادرة ممتدة ومستمرة والكشف مجاني ببطاقة الرقم القومي من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءُا تيسيرا على المواطنين. مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحه العدوى وضرورة ارتداء المترددين للكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

اما على صعيد الانشطه الشبابيه والرياضيه نفذت اداره الطلائع فعاليات تصفيات اولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانيه اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٧ سبتمبر٢٠٢٠ والذى توقفت لظروف مجابهه انتشار فيروس كورونا المستجد تمت التصفيات خلال الفتره من٨ سبتمبر الى ١٩ سبتمبر بمشاركه عدد ٥٧٥٥ طليع تم تسجيلهم

وكانت النتائج كره قدم بنين مركز شباب الانفوشى كره قدم بنات نادى المجد كره سله بنين مركز شباب الانفوشى كره سله بنات نادى سموحه كره طائره بنين م ش سموحه كره طائره بنات اكاديمه الشهيد اسلام كره البد بنبن م ش الظاهريه

اما الكاراتيه فقد فاز نادى سموحه ونادى نجوم التراس والمؤسسه العسكريه وتنس الطاوله مركز شباب سموحه

العاب قوى المؤسسه العسكريه و نادى الاتحاد السكندرى فى دفع الجله

وثب طويل و ١٠٠م عدو المشروع القومى للناشئين ومركز شباب النصر

اما التايكندو فقد حصد( نادى شباب محسن و البيطاش) مراكز شباب ( سموحهو الحريه و النصر ) ومدرسه كيلوباترا

ونفذ اولمبياد الطفل المصرى هو نموذج محاكاه للاولمبياد فى صوره مصغره فى نسخته الثانيه فى مراكز شباب (السيوف - الشلالات - النصر - سموحه - الانفوشي)

الاداره العامه للرياضه نفذت الاداره العامه للرياضه فاعليات دوري الاندية الصغيرة والاحياء الشعبية وذلك اليوم الاثنين الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠ ويستمر حتى ١٦سبتمبر ٢٠٢٠ بمركز شباب السيوف

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شاركت مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثله فى اداره إعداد القادة بالمديرية فعاليات إنتخابات برلمان طلائع مصر على مستوى الجمهورية "إلكترونيا"المنفذه خلال الفترة من ١٤ – ١٩سبتمبر بالمدينة الشبابية بابي قير بالإسكندرية بمشاركة ٣٥١ مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية علي مستوي المحافظات،ذلك وسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضه،للحفاظ علي سلامة المشاركين بالعُرس الإنتخابي

وعلى هامش الانتخابات البرلمانيه لبرلمان الطلائع نفذ لقاء حوارى بين الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه والعديد من القيادات الشبابيه بالاسكندريه من كافه الاطياف

وتتاول اللقاء العديد من الموضوعات منها الرياضيه وكذا اهميه المشروعات القوميه التى. تقوم بها الدوله المصريه منها محمو المحموديه الذى افتتحه فخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه

ونفذت مديريه الشباب والرياضة ممثله في الاداره العامه للشباب دوره تنميه بشريه تناولت قوانين تطوير الذات و النجاح فى العمل حاضر فيها الدكتور محمد بلال المدير التنفيذى للمركز التطوير الوظيفى و ريادة الاعمال بجامعة الاسكندرية والدكتوره مروه مغربى وتناولت مفهوم تطوير الذّات تطوير الذّات البشريّة هو سُنّة الله في خلقه، وهو الشّعار الذي نادى به الكثيرون، وكان سبباً في تغيير مجرى حياتهم بل وتغيير مجرى التّاريخ أيضاً. لا يحتاج تطوير الذّات وتغييرها إلى أكثر من الإرادة القويّة والعزم الصّادق على التّغيير نفذت الدوره خلال الفتره من ٢١ سبتمبر الى ٢٣سبتمبر٢٠٢٠

وتنفذ المديريه انشطه خلال الفتره القادمه منها تنفذ الاداره العامه للرياضه مهرجان سباحه المسافات القصيره بنادى الاوليمبى يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ وورشة عمل فى الملف النفسى الرياضى لمدربى الالعاب الجماعية و الفردية يوم ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠ والمشاركه مدربى الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لفروع الشباب والرياض