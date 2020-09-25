شكرا لقرائتكم خبر عن صرف القاهرة: كسر بخط طرد الصرف الصحي لمحطة وادي حوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى عن حدوث كسر بخط طرد الصرف الصحى لمحطة وادي حوف قطر ٤٥٠ مم بجانب شركة النصر للسيارات عصر اليوم وتم الدفع بعدد ٦ شفاطات وسحب المياه بالكامل فى حينه. وأوضحت الشركة أنه جاري حاليا أعمال الاصلاح الخط دون أى تأثير على الخدمة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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