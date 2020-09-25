شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: هناك سنن عبادات تنفذ كما أداها الرسول.. وسنن عادات تخضع للتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف : أن هناك سنن عبادات وسنن عادات , فيجب عدم الخلط بين الأمرين , ونحتاج لتمييز العادات عن العبادات , لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه استعملوا ما تيسر من زمانهم , وأنه لا بد أن نفرق بين سنن العبادات التي تنفذ وتؤدى كما أداها سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) , وسنن العادات التي تخضع للتغيير والتجديد , حسب كل عصر وزمان شريطة ألا تخالف الشريعة الإسلامية .

وأشار الوزير إلى أن من شابه حياته حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه (رضي الله عنهم) فلا حرج عليه أن يأخذ بما أخذوا، مبينا أن هناك بعضًا من الصور والأحكام التي أطلقها النبي (صلى الله عليه وسلم) باعتباره نبيًّا ورسولا، ومنها ما صدر منه (صلى الله عليه وسلم) باعتباره نبيًّا وحاكما , ومنها ما صدر منه (صلى الله عليه وسلم) باعتباره نبيًّا وقائدًا , أو بصفته نبيًّا وقاضيًا، فهذه الأحكام والصور لا ننظر إليها بمنظور واحد .

وتابع " في حين نرى أن المتشددين الذين لا يعرفون مفهوم هذه الأحاديث ومقاصد قد أعطوها حكمًا واحدًا , دون النظر إلى حال النبي (صلى الله عليه وسلم) وحقيقة أمره عندما نطق بهذا الحديث , فأشاعوا بفهمهم الخاطئ القتل والسلب والفوضى , وهذا مخالف للمقصد الأسمى من الشريعة الإسلامية وهو السماحة والسعة والتيسير على الناس " .

وأكد وزير الأوقاف أن الانغلاق الثقافي يعد مشكلة كبرى في مجال الدعوة، فهو بمثابة الحاجز العقلي في الفهم الصحيح للنصوص ، فالأمر يحتاج للفهم المقاصدي للنصوص، وأن إعمال العقل في فهم صحيح النص ليس افتئاتًا على النص بل هو خدمة للنص .

جاء ذلك أثناء لقاء الوزير اليوم الخميس أعضاء هيئة التدريس خطباء المكافأة على بند التحسين , بحضور الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية , وفضيلة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني , والدكتورهشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

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