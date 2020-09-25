شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلب أطباء بشريين للتدريب في الزمالة المصرية.. تعرف على الامتيازات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت اللجنة العليا للتخصصات الطبية عن رغباتها في التعاقد مع أطباء بشريين للعمل كمدربين بالزمالة المصرية بجميع تخصصات الطب البشري وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير التعليم الطبي المستمر.
وقال الوزارة، أنه يشترط في التقدم أن يكون حاصل على الزمالة المصرية أو زمالة أجنبية معادلة، أو الدكتوراه أو الماجستير بالإضافة إلى 7 سنوات خبرة.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه على الراغبين في تقديم السيرة الذاتية وبيان حالة وظيفية حديث، موضحة أن الأولوية لمن لديهم خبرة عملية في التدريب.
واكدت الوزارة، أنه سيكون هناك امتيازات مادية وإدارية للمدربين الذين سيتم اختيارهم، بالإضافة إلى منح تدريبية داخلية وخارجية.
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