شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: نهاية الفيروسات في علم الله لاحتمالية تحورها وتغيرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ظرف عالمي صعب تكرار ه على مدار قرون، منوهًا إلى أن العالم تغير اقتصاديًا وصحيًا ونفسيًا، بسبب الأزمة.

وأضاف تاج الدين، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس أن مصر حالها أفضل من الدول المجاورة، مؤكدًا أن معالجة الأزمة على مستوى الدولة والحكومة والشعب والإعلام تعامل مثالي بكل المقاييس.

وأشار إلى أن الدولة مرت بلحظات حرجة ومقلقة، شهدت زيادة دخول الإصابات إلى المستشفيات والحالات داخل غرف العناية المركزة والوفيات، قائلًا إن ضميره في تلك الفترة لم يسمح له بإغلاق هاتفه.

وتابع مستشار الرئيس للصحة: «تلقيت اتصالات من ناس تبحث عن مستشفى، ويسألون عن أعراض مرضية، ولم يكن هناك مواطن يطلب مساعدتي إلا وساعدته»، واصفًا كورونا بأنه وباء عالمي شديد المراس.

وأكد أن مصر مرت بلحظات حرجة ومقلقة خلال الأشهر الماضية مع ارتفاع إصابات كورونا وازدياد الضغط على غرف الرعاية المركزة، لافتًا إلى أن تعامل مصر مع أزمة فيروس كورونا تميز بحرفية شديدة.

وأشار إلى أن فيروس كورونا لم ينته وإن العالم يعيش قلقًا شديدا مع زيادة أعداد المصابين في بعض الدول، مشددا على ضرورة استمرار المصريين في الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحماية.

وأوضح أن مصر وصلت لمرحلة أفضل، من حيث عدد الحالات وشدة الحالات وقلة عدد الوفيات، متمنيا أن تختفي الوفيات بشأن هذا المرض خلال الفترة المقبلة. Advertisements

وأكد أن السلالة الموجودة من فيروس كورونا كوفيد 19 قد تختفي وقد تستمر ضمن السلالات القديمة، مشيرًا إلى أن نهاية الفيروسات في علم الله لاحتمالية تحورها وتغيرها وظهور موجود أخرى في بعض الدول.