شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطالب المواطنين المشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا تحت شعار «من أجل الإنسانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالمشاركة في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد، تحت شعار من أجل الإنسانية، والتي بدأت في مصر منذ ١٢ سبتمبر الماضي على لقاحين صينين في المرحلة الثالثة من التجارب.

وأكدوا وزارة الصحة، أن الدراسة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا هي عبارة عن تجارب سريرية تجرى على مشاركين لتقييم مدى فعالية اللقاح في علاج أو منع حدوث المرض، مشيرة إلى أنه للمشاركة لابد من التسجيل من خلال الموقع المخصص وهو :

Www.Covactrial.mohp.gov.eg

يذكر أن وزارة الصحة تحتاج إلى نحو ٦ آلاف متطوع لإجراء التجارب السريرية التي يتم إجراؤها في مركز تطعيمات المصل واللقاح فاكسيرا.