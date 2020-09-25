شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة متنوعة لقافلة الأزهر الشريف في محافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت فاعليات قافلة الأزهر الدعوية والطبية التي ينظمها الأزهر الشريف تحت رعاية كل من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للتوعية وتوقيع الكشف الطبي على المرضى وتقديم العلاج اللازم بالمجان، حيث أن القافلة تضم نخبة من مشايخ الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكليات الطب بجامعة الأزهر في مختلف التخصصات الطبية.

وأكد ابراهيم الفحام مدير ادارة العلاقات العامة في المنطقة الأزهرية بشمال سيناء أن القافلة، تطوف أرجاء محافظة شمال سيناء للتوعية الدينية وتوضيح مفهوم الاسلام السمح إلى جانب القاء الدروس الدينية في المساجد وإلقاء خطبة الجمعة، حيث تستمر زيارتها لمدة 5 أيام.

وأشار إلى بدء فاعليات القافلة اليوم بمدينة العريش وإقامة ندوة بأحد المقرات الأمنية بعنوان (الانتماء وحب الوطن والدفاع عنه)، حاضر فيها كل من الشيخ عبدالحميد متولي، الدكتور أحمد محمد بيبرس، والشيخ على عبدالجليل، وتم الاجابة على تساؤلات الحاضرين.

كما عقدت القافلة ندوة أخرى في مقر جمعية حقوق المرأة السيناوية بالعريش تحت عنوان (دور المرأة المجتمعي، والحد من زراعة المخدرات والاتجار فيها)، حاضر فيها كل من: الشيخ إبراهيم جاد، الشيخ محمد معتوق، والشيخ صالح مهدى الجوهري، وتم فتح باب المناقشة والإجابة على أسئلة الحاضرين، واختتمت الندوة بتوزيع كميات من المساعدات الغذائية والشنط المدرسية على بعض الأسر الفقيرة والأيتام .

وعقدت القافلة ندوة أخرى في مقر مديرية التضامن الاجتماعي بالعريش تحت عنوان (دور المرأة الاجتماعي ومدى تفعيله)، حاضر فيها كل من الشيخ عبدالحميد متولى، الدكتور أحمد بيبرس، والشيخ رمضان جودة، بحضور العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي ورؤساء الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرأة السيناوية.

واختتمت القافلة ندواتها في مقر مركز شباب العريش تحت عنوان (المخدرات وأثرها على الشباب)، حاضر فيها كل من الدكتور عبدالله سلامة، الشيخ عبدالحميد متولى، الشيخ إبراهيم جاد الكريم، والشيخ هاني إسماعيل، ودار بعد اللقاء حوارات وتساؤلات حول الموضوع المطروح، وفي نهاية اللقاء تم توزيع عدد من الشنط المدرسية على الأيتام والطلاب غير القادرين، بالإضافة إلى توزيع أعداد من مجلة نور على الحاضرين .

وواصلت القافلة الدعوية عملها في مدينة بئر العبد، حيث عقدت ندوة بمركزي الشباب بئر العبدوقرية الكرامة تحت عنوان (مخاطر الادمان والحفاظ على الصحة)، وفي نهاية اللقاء تم توزيع عدد من الشنط المدرسية على الطلاب الغير قادرين والأسر الفقيرة، وندوة دينية تثقيفية أخرى في مقر جمعية العلاقات الإنسانية بمدينة بئر العبد.

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من جهة أخرى قامت القافلة الطبية بزيارة مستشفى نخل المركزي بوسط سيناء، حيث تم الكشف بالمجان على الحالات المرضية وصرف الأدوية المجانية على المرضى، وذلك كهدية مقدمة من مشيخة الازهر الشريف إلى أبناء سيناء، كما تم توزيع كميات من المساعدات الغذائية والشنط المدرسية على غير القادرين، وكذا عدد من الأغطية والبطاطين استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، وأعداد من مجلة نور التي تصدرها الرابطة العالمية لخريجي جامعة الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن تستمر أعمال القوافل المتكاملة في مختلف الأنشطة التوعوية والتنويرية والتثقيفية والطبية حتى يوم الأحد ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠.