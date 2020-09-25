حملات مكثفة لـ«نهضة مصر» شرق الإسكندرية للتوعية و النظافة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كثفت شركة نهضة مصر القائمة على نظافة محافظة الإسكندرية من حملات التوعيه والنظافة شرق الإسكندرية وقامت الشركة بعمل حمله توعيه ونظافة بمنطقة الرحمة بالمطار بقطاع ابيس وذلك بالتعاون مع أعضاء مبادرة «إسكندرية أول بأول» وعلي صعيد متصل قامت الشركة بالتعاون مع أعضاء نادي ليونز وجمعيه انتيكا وبتواجد أعضاء إدارة الرصد البيئي بالمحافظة بعمل حمله توعيه وتطهير بمنطقه كوم الشقافه بكرموز وتم خلال الحمله توزيع سلال وأكياس للقمامه على المواطنين من أصحاب المحال التجارية. وأكد أحمد شحاته، مسؤول المركز الإعلامي للشركة، أن قيادة الشركة برئاسة المهندس أحمد عبدالقادر، العضو المنتدب حريصة على التعاون مع كل المواطنين، والكيانات القانونية والأجهزة المعنية بالمحافظة لتوعيه المواطنين بضرورة التخلص الآمن للمخلفات والعمل على تقديم خدمه مرضيه لأهالي الثغر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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