شكرا لقرائتكم خبر عن جودة التعليم وجامعة بلاد الشام بسوريا يبحثان إعداد إطار عام لمعايير اعتماد برامج اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور حسام الدين صالح رئيس مجمع الفتح الإسلامي ورئيس جامعة بلاد الشام، والدكتور عبدالفتاح البزم مفتي دمشق ومدير معهد الفتح الإسلامي بدمشق.

وبحث الطرفان أوجه التعاون المشترك بين الجامعة في دمشق والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر في مجالات الدعم الفني والاعتماد الدولي لمؤسسات الجامعة والبرامج التعليمية التي تمنحها.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد، أن الهيئة منذ إنشائها في 2006 تعمل بمشاركة الأشقاء العرب للحفاظ دائما على صدارة الموقف محليا وإقليميا، كما أنها عضو في الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي.

وذكرت يوهانسن عيد أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد إطار عام لمعايير اعتماد برامج تعليم اللغة العربية كلغة أم أو للناطقين بغيرها كأحد أهم محركات نشر اللغة العربية عالمياً.

وصرحت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم الأزهري أن الهيئة أعدت معايير للقرآن الكريم والقراءات، الشبكة الإسلامية والقانون، اللغة العربية، أصول الدين والدعوة، الدراسات الإسلامية.

حضر اللقاء الدكتور عطية السيد مدير إدارة التدريب بالهيئة، والدكتور أحمد سليمان عضو المكتب الفني للتعليم الأزهري.

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