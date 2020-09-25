شكرا لقرائتكم خبر عن منسق عام المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة: استراتيجية جديدة واستمرار المتابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة انتصار سري، مدير الرعاية الصحية الأساسية ومنسق عام المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء، أهمية وضع استراتيجية عمل جديدة للمبادرة الرئاسية.

وأعلنت خلال لقائها بأطقم تنفيذ المبادرة بإدارة العريش الصحية، بحضور الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي والدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والاعلام الصحى.. أن الإستراتيجية الجديدة تضمن زيادة إقبال المواطنين للفحص والكشف الطبي عن الأمراض المزمنة بالمبادرة الرئاسية وإعادة توزيع نقاط الفحص من الأماكن الأقل كثافة إلى الأماكن ذات الكثافة العالية لخدمة أكبر عدد من المستهدفين.. مؤكدة على تثمين دور الرائدات الريفيات في دعم المبادرة ومساهمتهن في حث الأسر والأفراد على التوجه إلى نقاط المبادرة.

وطالبت بضرورة التنسيق والتعاون اليومي بين مشرفي المبادرة بالإدارات الصحية والفرق الطبية العاملة بنقاط الفحص لمعرفة الاحتياجات اليومية للفرق العاملة، مع أهمية التواصل الفعال بين فريق إشراف المديرية ومديري الإدارات بصفة يومية.

واستعرضت الموقف العام بالمبادرة الرئاسية، وما تم فحصه، واحتياجات المرحلة المقبلة، مع استمرار التنسيق والمتابعة، ووجهت بضرورة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين كل من مديرية الصحة ومديرية الأوقاف لتكثيف الحملات لتوعية المواطنين بأهمية المبادرة، كما أكدت ضرورة تكثيف عمل الرائدات الريفيات خلال الفترة الحالية.

من جانبه أكد الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي على انتظام عمل الفرق الطبية من خلال المبادرة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة والمرور الدوري لنقاط الفحص بالمبادرة الرئاسية بصفة دائمة والعمل على توفير احتياجاتها وتيسير عملها في خدمة المواطنين، وأن هدف المبادرة الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة.

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