شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يشكل لجنة رقابة على مراكز الخدمات الصحيه التابعه للجمعيات الأهليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لجنه من القيادات العليا للمؤسسات الخدميه ممثله في الدكتور أحمد البرعى وكيل وزاره الصحه ومرفت فهمى وكيل وزاره مديريه التضامن الاجتماعى بالمحافظة والشيخ ماجد راضى فرج وكيل وزاره الأوقاف وذلك للرقابه على مراكز تقديم الخدمه الطبيه التابعه للجميات الاهليه والملحقه ببعض المساجد التابعه للأوقاف لمتابعه الإجراءات الطبيه المتبعه في تلك الاماكن والخاصه بمكافحه العدوى والجوده لضمان تقديم خدمه طبيه مطابقه لمعايير الجوده ومكافحه العدوى لسلامه المريض السويس الذي يتم علاجه في تلك المراكز الطبيه لانها تقدم الخدمه الطبيه جانباً بجنب المشتشفيات والمراكز الطبيه الحكوميه التابع لوزاره الصحه لرفع العبء عن القطاع الحكومى وتوفير خدمه طبيه بتكلفه مناسبه للمرضى من أهالينا بالمحافظة.

وقد شكل البرعى لجنه من العلاج الحر واداره مكافحه العدوى واداره الجوده للمرور معه لإستيفاء الشروط بكل مركز طبى أو رصد المخالفات أو المشكلات والعمل على حلها .