شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين عن الدراسة فى زمن الكورونا: أحفادى بيروحوا الحضانة والوضع مطمئن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي في ظل أزمة فيروس كورونا، قائلا: "الوضع مطمئن وأنا مطمئن، وليا أحفاد حاليا بيروحوا الحضانة وأنا مش قلقان عليهم، لأني عارف أن في التزام في المكان ده بإجراءات الوقاية".

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وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "كثيرا ما يحدث خلط بين مصابي الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، ولابد أن يعي الأطباء خطورة تشابه الأعراض بين الفيروسين، لذلك ننصح أن يكون هناك اهتمام كبير بحصول أصحاب الأمراض المزمنة على لقاح الأنفلونزا العادية".

وقال: "نسبة الإيجابية في تحليل الـ pcr وصلت لـ 60%، وده معناه إن ممكن يتم معرفة وتقييم الإصابة من خلال التحاليل والأشعة، والتحليل السلبى ليس له مصداقية كبيرة".